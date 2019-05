neues deutschland: Kommentar zur E-Auto-Prämie: Ladenhüter

Berlin (ots) - Im Verkehrsbereich wird der Klimaschutz besonderskleingeschrieben. Man könnte auch sagen: Umweltschädliches wird vonder Politik hier besonders stark unterstützt. Als Feigenblatt derRegierung fungiert der sogenannte Umweltbonus, eine Kaufprämie fürElektroautos und Plug-in-Hybride. Statt eine Mobilitätswendeeinzuleiten, setzt die Regierung auf eine Autoverkaufsförderung fürdie Konzerne. Da gleichzeitig der Kohleausstieg verzögert wird,nützen Stromautos der Umwelt bisher gar nichts. Nicht einmal für eineWende auf dem Automarkt taugt die Prämie, zumal vor allemBesserverdiener profitieren. Der Umstieg auf E-Autos wird erst danneine Massenbewegung, wenn umweltschädliches Verhalten umgekehrtverteuert wird, etwa durch eine CO2-Steuer sowie die Umgestaltung vonDienstwagenprivileg und Pendlerpauschale. Und so ist es auch keinWunder, dass sich die Regierung längst vom eigenen Ziel verabschiedethat, bis 2020 eine Million E-Autos auf die Straßen zu bringen - zurJahreswende war es gerade einmal ein Fünftel davon. Zwar steigen dieVerkaufszahlen jetzt, aber nicht wegen der Prämie, sondern wegen desUmdenkens der Autokonzerne nach dem Dieselskandal, wegen sinkenderPreise und des dichter werdenden Netzes an Ladesäulen. WennWirtschaftsminister Peter Altmaier jetzt die Kaufprämie um anderthalbJahre verlängern möchte, so ist das nur die Fortsetzung derverkehrspolitischen Schmierenkomödie. Die Prämie wird nicht einmalaufgestockt, sondern nur der noch gut gefüllte Fördertopf für denLadenhüter länger zugänglich gemacht. Für Umwelt und Klima ließe sichdas Geld viel besser investieren als per Förderung der Autokonzerne.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell