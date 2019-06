neues deutschland: Kommentar zur EU-Agenda bis 2024: Aus der Zeit gefallen

Berlin (ots) - Brexit und Handelskonflikte mit Washington undPeking, Regierungen in osteuropäischen Mitgliedstaaten, die sich umgemeinsame Werte und Beschlüsse nicht scheren, ein Siegeszug vonNationalisten und Rechtspopulisten quer durch Europa: Die EU gibtheute eher ein Jammerbild als das einer starken Gemeinschaft mitweltweitem Einfluss ab.Dies mit einer Strategie »EU 2024« zu ändern, ist das Vermächtnisdes scheidenden EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker, der bereitsvor fünf Jahren mit ebensolchem Anspruch angetreten war - undscheiterte. Denn Stärke entsteht weder aus Rüstungszusammenarbeit undMilitäreinsätzen, wie im sogenannten PESCO-Programm vereinbart. Sieerwächst nicht aus einer »wehrhaften Festung«, in die EUropa mittels»sicheren Außengrenzen« verwandelt werden soll. Und ebenso wenig ausSparprogrammen, mit denen wirtschaftlich schwache Länder auf Kursgebracht werden sollen.Eine »mächtige EU« kommt auch nicht aus einem Binnenmarktprogramm(das wievielte eigentlich?). Notwendig wäre statt dessen einewirkliche soziale Union, die der europäischen Idee neue Lebenskrafteinhaucht. Das grundsätzliche Dilemma wird aber auch damit nichtbeseitigt: In einer Welt, in der es Kooperation, Fairness undKompromissbereitschaft auf allen Seiten zur Lösung der gemeinsamenHerausforderungen braucht, wirken Kategorien wie Macht, weltweiterEinfluss und Interessendurchsetzung wie aus der Zeit gefallen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell