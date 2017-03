neues deutschland: Kommentar zur EU 60 Jahre nach den Römischen Verträgen

Berlin (ots) - Es ist ein fast schon ungewohntes Bild: DieMitgliedstaaten der Europäischen Union zelebrieren Einigkeit. Mitgroßem Bohei feiert man 60 Jahre Römische Verträge und wirdeinstimmig eine Erklärung verabschieden, wie es mit Europaweitergehen soll.Schaut man sich den Text genauer an, wird deutlich: Die Zukunftder EU ist reichlich nebulös. Die 28 Mitgliedsregierungen arbeitenschon lange mehr gegen- als miteinander. Das war vor 60 Jahren nochanders, als sechs ähnlich entwickelte westeuropäische Staaten eineZollunion mit etwas institutionellem Drumherum gründeten. Heute istdie Situation viel komplexer, um nicht zu sagen: verfahren. Inzahlreichen Politikfeldern wurde die Integration vertieft, doch dieStärkung von Kohäsion und sozialem Zusammenhalt blieb nicht erst seitdem Wirken der Troika in Griechenland auf der Strecke.Natürlich ist es gefährlich, wenn die von der Krisenstimmunghochgespülten Rechtspopulisten in West und Ost die EU für allesSchlechte verantwortlich machen - sie ist nur der perfekteSündenbock. Doch auch die aufkeimenden Pro-Europa-Demos sindproblematisch, denn sie blenden die vielen Probleme aus. Es gehtweder darum, die EU-Fahne in den Staub zu treten, noch sie unkritischhochzuhalten. Die eigentliche Aufgabe besteht darin, Europa soumzugestalten und zu vereinen, dass sich die meisten ihrer Bürgerhier heimisch fühlen. Eine Transformation, die letztlich nicht denRegierungen, sondern nur von unten gelingen kann.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell