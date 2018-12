neues deutschland: Kommentar zur Demokratie und Aufklärung rechter Umtriebe

Berlin (ots) - Rechtsextremes Gedankengut bei deutschenSicherheitsbehörden? Überrascht hoffentlich niemanden mehr. Zu langist die Liste sogenannter Einzelfälle, in denen Polizisten, Soldatenund »Verfassungsschützer« derartig auffällig wurden. Dass angeblicheGesetzeshüter aber ihre dienstlichen Möglichkeiten genutzt habensollen, um Angst und Schrecken zu verbreiten, darüber darf mandurchaus »erschrocken«, »erschüttert« und »erbost« sein - denn daswäre letztendlich nicht mehr und nicht weniger als das Kerngeschäftdes Terrorismus.Anstatt also wie in so vielen anderen Fällen zuerst um das Imageder Polizei zu bangen, das Problem kleinzureden oder nach Abschlussdes »Einzelfalls« zur Tagesordnung überzugehen, wäre es endlich ander Zeit, dass sich diese Demokratie auch schonungslos wehrhaftgegenüber mutmaßlichen Staatsfeinden in Uniform zeigt. JedesWegschauen, Verharmlosen oder Vertuschen auch weniger gravierenderFälle ermutigt und bestärkt jene, die Verfassung, Recht und Gesetzhüten und schützen sollen, sich aber tatsächlich dagegen stellen.Auch dass in dem aktuellen Fall auf den NSU Bezug genommen wordensein soll, ist kein Zufall, sondern Beleg für die Strahlkraft fürrechte Kreise, die von dem bis heute bestenfalls bruchstückhaftaufgeklärten und noch weniger gesühnten Terrorkomplex ausgeht. Unddafür, welche Gefahren für die Stabilität der Demokratie durchderartige »Aufklärungsarbeit« bisher willentlich in Kauf genommenwurden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell