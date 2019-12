neues deutschland: Kommentar zur Datenlöschung auf von der Leyens Handy

Berlin (ots) - Dass Handydaten der damaligen Verteidigungsministerin im Augustwegen eines Sicherheitsproblems gelöscht wurden, das im Januar auftrat, hättevielleicht vor Jahren jemand geglaubt. Heute nicht mehr. NSU-Akten,Maut-Verträge oder Daten zu Beraterverträgen - die Exekutive maßt sichregelmäßig Rechte oberhalb des Gesetzes an. Das regelmäßige Verwischen derSpuren zeugt von Allmachtsanspruch. Niemand glaubt noch an Zufall, Pech undPannen, wo Schwärzen und Schreddern offenkundig zum Handwerk gehören.Vernichtung von Beweismaterial, heißt so etwas im Strafrecht. Es ist deshalbgut, wenn Parlamentarier sich nicht mit Beschwichtigungen zufriedengeben undihre Mittel auch strafrechtlich ausschöpfen. Schließlich ist ihnen die Kontrolleder Exekutive aufgegeben, nicht ihre Legitimierung. Die Arroganz, mit der dieseim sicheren Gefühl eigener Unangreifbarkeit agiert, zeigt sich nicht erst ininternen Chats, in denen Sicherheitspolitiker der Opposition verspottet werden.Sondern schon in den Beraterverträgen, die Ursula von der Leyen politisch zuverantworten hat und die jedes Maß sprengten. Und sie zeigt sich in der Chuzpe,mit der eine politisch angeschlagene Politikerin nach Brüssel delegiert wurde,um künftig die Geschicke der EU mitzubestimmen. Wo man mit Vorliebe weltweitZensuren verteilt, um nach eigenem Bild "Musterstaaten der Demokratie" zuformen. Wer schwindende Glaubwürdigkeit von "Volksparteien" beklagt, findet hiereinen Grund.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4476316OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell