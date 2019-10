neues deutschland: Kommentar zur Abschwächung des Klimapakets: Undemokratisch

Berlin (ots) - Konservative und wirtschaftsliberale Politikerwerfen den Klimaaktivisten von »Extinction Rebellion« gerne vor, dassihre Protestform des zivilen Ungehorsams zu weit gehe undundemokratisch sei. Dabei zeigt die Abschwächung des Klimapakets,dass vielmehr die Große Koalition von Demokratie wenig hält. Dennseit Monaten gehen immer wieder Tausende Menschen für eineentschiedene Energiewende auf die Straßen. Laut Umfragen ist derKlimawandel für ein Drittel der Menschen im Lande aktuell daswichtigste Problem, mehr als die Hälfte hält schon das ursprünglichausgehandelte Klimapaket für unzureichend. Würden Union und SPD diePrinzipien der Demokratie ernst nehmen, dann hätten sie jetzt alsonachbessern müssen. Stattdessen weichen sie ihr Versprechen auf, dieBundesrepublik bis 2050 klimaneutral zu machen. Statt berechtigteÄngste vor allem der Jüngeren in der Bevölkerung ernst zu nehmen,hört die Bundesregierung also lieber auf rechtspopulistischeKrakeeler und die Wirtschaftslobby, die aus Bequemlichkeit undkurzfristigen Profitinteressen an ihren SUVs und ihren altenGeschäftsmodellen festhalten wollen - egal, wie sehr sie damit dieZukunft des ganzen Planeten aufs Spiel setzen. Insofern bleibt nur zuhoffen, dass es künftig noch mehr Protestaktionen von Klimaaktivistenwie »Extinction Rebellion«, »Fridays for Future« und »Ende Gelände«geben wird, damit die Politiker an der Macht nicht mehr daran vorbeikommen, auf die berechtigten Zukunftsängste der meisten Menschen zuhören.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell