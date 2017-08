neues deutschland: Kommentar zum juristischen Vorgehen gegen EZB-Praktiken: Abwarten

Berlin (ots) - In Sachen Europolitik gebärdet sich dasBundesverfassungsgericht mal wieder als Bedenkenträger. Diesmal gehtes - mal wieder - um milliardenschwere Anleihenkäufe der EuropäischenZentralbank (EZB). Zugegebenermaßen geht es nun um ein Programm, dasim Gegensatz zum umstrittenen OMT-Programm, das EZB-Chef Mario Draghiauf dem Höhepunkt der Eurokrise aus der Taufe hob, auch wirklichAnwendung findet. Und zugegebenermaßen ist das Volumen dieses inKarlsruhe verhandelten Programms mit 1,5 Billionen Euro an bishergekauften Anleihen nicht gerade gering. Deswegen ist im Grunde auchallen klar, dass die EZB damit massiv in den Wirtschaftskreis derEurozone eingreift, auch wenn sie in ihren Statements kundtut, nurGeldpolitik betreiben zu wollen. Man will wiederum aber auch nichtwissen, wie Europa heute aussehen würde, hätte die EZB auf demHöhepunkt der Krise nicht eingegriffen. Wäre Griechenland alsEinziger aus der Eurozone gekickt worden - oder Spanien, Italien undPortugal gleich mit? Schließlich war die EZB bei aller berechtigtenKritik die einzige europäische Institution, die in der Krise wirklichhandelte und mit ihren Aufkäufen den Druck von so manchemnotleidenden Staat nahm. Dies wissen in Grunde auch die Richter inKarlsruhe. Deswegen geben sie ihre Zweifel erst mal an den EuGHweiter. Und deswegen werden sie auch diesmal wieder am Ende ihreBedenken aufgeben und mit Bauchschmerzen das laufende Programm für inOrdnung halten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell