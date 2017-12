neues deutschland: Kommentar zum gescheiterten Eilantrag von VW vor dem Bundesverfassungsgericht: Glücksfall

Berlin (ots) - Schadenfroh darf man eigentlich nicht sein.Schließlich gilt es als boshaft, sich über das Unglück anderer zufreuen. Aber beim Scheitern Volkswagens vor demBundesverfassungsgericht mit einem Eilantrag gegen einen Sonderprüfersollte eine Ausnahme erlaubt sein.Schließlich hätte der Konzern mit einem Erfolg in Karlsruhevorerst eine weitere Aufklärung des Skandals um manipulierteAbgaswerte in Zigtausend Dieselfahrzeugen des Konzerns verhindert.Dabei profitieren von der Entscheidung der Richter bei weitem nichtnur diejenigen, die einen Sonderprüfer einfordern - kleinereAktionäre, die wenig zu sagen haben im Konzern. Auch die breiteÖffentlichkeit kann nun hoffen, dass das eine oder andere schmutzigeDetail darüber zutage gefördert wird, wie es geschehen konnte, dassDieselfahrzeuge des Konzerns jahrelang die Innenstädte stärker mitStickoxiden verpesteten, als zunächst angenommen. Und auch unzähligegeprellte Verbraucher bekommen durch die Sonderprüfung nun vielleichtein paar Argumente für eine Schadenersatzklage gegen denSkandal-Autobauer in die Hand.Also muss man mit Volkswagen wahrlich kein Mitleid haben.Schließlich ist der Schaden, den der Konzern jetzt durch das Urteilerleidet, ein Glücksfall für etliche andere. Und last but not leastist der Wolfsburger Autobauer an allen Konsequenzen letztlich selbstschuld. Er hätte das alles vermeiden können, wenn er gar nicht erstmit der ganzen Betrügerei bei den Abgaswerten angefangen hätte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell