neues deutschland: Kommentar zum anstehenden Personalwechsel bei den Grünen: Habeck + Mrs. X

Berlin (ots) - Dass sich die Grünen personell erneuern wollen, istaus Sicht der Partei folgerichtig. Denn es wurden erneut sämtlicheWahlziele verfehlt. Die Ökopartei stellt die kleinste Fraktion imBundestag und hat ein zweistelliges Ergebnis verpasst. Nach dengescheiterten Sondierungsgesprächen mit Union und FDP sind die Grünenzudem vorerst nicht an der Regierung beteiligt. Dass Cem Özdemirkeine Spitzenposition mehr bekleiden wird, ist ebenso verständlichwie der Rückzug seiner Ko-Vorsitzenden Simone Peter.Doch Partei und Fraktion handeln nicht konsequent. KatrinGöring-Eckardt - die als Spitzenkandidatin zum zweiten Mal einschwaches Wahlergebnis zu verantworten hatte - darf wohl weiterhindie Fraktion führen. Ein Grund hierfür ist, dass sie anders als Peterund Özdemir unterschiedliche Milieus anspricht. Göring-Eckardtinszeniert sich in der Öffentlichkeit als mitfühlendeSozialpolitikerin und hat zugleich in der Partei eine Linkswende undeine stärkere Betonung der Umverteilungspolitik verhindert. Nachdiesem Vorbild wollen die Realos weitere freundliche Gesichter nachvorne stellen, die eine zum Teil hässliche Realpolitik verdeckensollen. Robert Habeck scheint für diese Rolle prädestiniert zu sein.Wenn der Norddeutsche bald zum neuen Vorsitzenden gewählt werdensollte, spielt es keine Rolle, ob ihm die linke Anja Piel oder dieReala Annalena Baerbock zur Seite steht. Habeck würde in jedem Falldie dominierende Rolle spielen. Denn in der Mediendemokratie sindAusstrahlung und rhetorisches Talent entscheidend.