neues deutschland: Kommentar zum angekündigten Rückzug Wagenknechts: Kein guter Tag

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Für Linke kann dies kein guter Tag sein. Dass SahraWagenknecht nicht wieder für den Fraktionsvorsitz im Bundestagantritt, ist eine Kapitulationserklärung, selbst wenn sie derEinsicht in gesundheitliche Grenzen folgt. Auch für ihre Partei istdies ein Tag der Niederlage, die Besiegelung einer Trennung ohneVersöhnung. Denn Wagenknechts Entscheidung nach vielwöchigerKrankheit dürfte auch Ergebnis des Machtkampfes sein, der sich immerwieder an ihrer Person entzündete. Es gibt nach derVerzichtsankündigung keinen Sieger, nicht innerhalb der LINKENjedenfalls. Auch wenn vermutlich einige sich die Hände reiben undselbst wenn der Vorwurf stimmt, dass Wagenknechts wenig transparenterStil den Umgang erschwert. Dass Talkshows nicht den selbenöffentlichen Identifikationseffekt für die LINKE haben wie eineüberzeugende Galionsfigur an der Spitze der Bundestagsfraktion, zeigtdas Beispiel Gregor Gysis. Der angekündigte Rückzug wird dieDifferenzen in der Linkspartei nicht beenden. In der Fraktion stehtnun zudem der austarierte Status quo der Flügel in Frage. Es gehtdabei um die gleichen Differenzen, die auch den zum Teil von tiefemgegenseitigen Unverständnis geprägten Disput um die Bewegung»Aufstehen« bestimmen. Wagenknechts Teilrückzug auch von deren Spitzekönnte zu einer voreiligen öffentlichen Beerdigung führen. Dochgerade diese Bewegung zeugte vom aufrührerischen Potenzial in dieserGesellschaft, das Wagenknecht zu wecken angetreten war. Der Rest derLINKEN nicht auch?Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell