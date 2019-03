neues deutschland: Kommentar zum Zwist der Ministerpräsidenten mit Finanzminster Schholz zu den Flüchtlingskosten

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Es ist auf den ersten Blick nicht zu entscheiden,ob vier oder fünf Milliarden Euro die Summe sind, mit der der Bunddie Integrationskosten der Länder und Kommunen angemessen mildernsollte, und wie sich die sinkende Zahl der zu Integrierendenauswirkt. Was allerdings aus dem Streit der Ministerpräsidenten mitFinanzminister Scholz ablesbar wird, ist ein zweifelhaftes Prinzip,nach dem die Große Koalition vorgeht.Diese - allen voran Bundesinnenminister Horst Seehofer - beschwörtbei jeder Gelegenheit eine gegenseitige Abhängigkeit beider Seitenihrer Flüchtlingspolitik: einer größeren Härte in der Verfahrens- undAbschiebepraxis auf der einen und größerer Spielräume in derIntegrationspolitik auf der anderen Seite. Seehofer, der mit denLeistungen zur Integration die Kritik an seiner harten Hand zumildern versuchte, ist hier das beste Beispiel. Nun plötzlich, beider Debatte über den zweiten Teil der Gleichung, ist erbezeichnenderweise in der Versenkung verschwunden.Sicher ist, dass die Ministerpräsidenten der Bundesländer ganzoffenkundig anders rechnen auch als Bundesfinanzminister Olaf Scholz.Auch sie leben mit den Zwängen der Schwarzen Null und haben deshalbwenig Erbarmen mit Scholz. Ihnen bleibt letztlich die konkreteIntegration der Menschen überlassen, die Minister Scholz nun perRotstift neu taxiert und Minister Seehofer aus seinemHeimatministerium gleichgültig beobachtet. Und das ist das Prinzipder Bundesregierung, seit Jahren schon: Integration ist nur dieKehrseite einer restriktiven Flüchtlingspolitik.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell