neues deutschland: Kommentar zum Widerstand gegen Rodungen durch RWE im Hambacher Forst: Nicht mehr zu retten

Berlin (ots) - »Nicht mehr zu retten« sei der Hambacher Forst.RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz wollte vor dem Wochenendeoffenbar in Basta-Manier kraft seines Postens den Konflikt um dasuralte Waldstück beenden. Mehr als 10 000 Menschen beeindrucktedies am Sonntag nicht - es steigerte vielmehr nur noch die Wut unddas Unverständnis derer, die in immer größer werdender Zahl dieRodung des Hambacher Forsts nicht hinnehmen wollen. Da ist einBundesland, dessen schwarz-gelbe Regierung seine Polizei in Einsätzenverheizt, die nicht nur brutale Bilder produzieren, sondern als reineInteressendurchsetzung eines Konzerns wahrgenommen werden. Nach einemSommer, der vielen für die Folgen des Klimawandels endgültig dieAugen geöffnet haben dürfte, bleibt das Bild: Dort will ein Konzerneinen Wald roden, um Braunkohle zu verheizen. Und da können sichdessen Vertreter und die landespolitischen Spitzen noch so sehr aufeinen legalistischen Standpunkt (»Es gibt Urteile!«) oder dieDiskreditierung des Widerstands verlegen (»Da gibt es Chaoten!«): DieVerteidigung der Rodungspläne dringt zu immer mehr Menschen, die sichbuchstäblich auf die Socken für einen Wald machen, nicht mehr durch.Nicht mehr zu retten - das scheinen vielmehr die Standpunkte von RWEund NRW-Regierung. Beide haben den Widerstand in seiner Breiteschlicht unterschätzt - derer, die sich und die Natur über mehr alsdie nächste Legislaturperiode, Dividende oder Amtszeit retten wollen.