neues deutschland: Kommentar zum Vorstoß von Horst Seehofer zum Islam: Begleitmusik für Abschiebungen

Eine abstrusere Argumentation hätte sich HorstSeehofer nicht ausdenken können. Nach Ansicht des neuenBundesinnenministers darf man auf keinen Fall den Islam als TeilDeutschlands sehen, weil ansonsten christliche Traditionen in Gefahrseien. Der CSU-Chef wird aber lange suchen müssen, bis er einenbedeutenden Interessenverband findet, der freie Sonntage, kirchlicheFeiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten sowie Weihnachtenhierzulande infrage stellt und diese durch Ramadan, das Opferfest undähnliche Aktivitäten ersetzen will. Für die Bedenken, die Seehoferäußert, gibt es schlicht keine Grundlage in der Realität.Die Debatte über den Islam in Deutschland riecht obendrein nachkaltem Kaffee. Sie ist nach den Äußerungen vom damaligenBundespräsidenten Christian Wulff vor Jahren mit denselben Argumentenwie heute geführt worden. Fakt ist, dass Millionen Muslime hier lebenund Religionsfreiheit ein Grundrecht ist. Doch es wäre ein Fehler,wenn man die Äußerungen von Seehofer als Posse abtun würde. Denn esgibt einen ernsten Hintergrund. Die Stimmungsmache des Ministers istdie dumpfe Begleitmusik für weitere Schritte zur Entrechtung vonGeflüchteten. Er will gesellschaftliche Mehrheiten für seinezentralen Aufnahmestellen gewinnen, wo faire Asylverfahren kaum nochmöglich sein werden. Wer das Märchen von der drohenden Islamisierungglaubt, der wird sich leichter für Seehofers härtere Abschiebepolitikgewinnen lassen.