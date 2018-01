neues deutschland: Kommentar zum Vorstoß gegen Geflüchtete in Österreich: Die FPÖ hält, was sie verspricht

Berlin (ots) - Seit einigen Tagen erlebt die Bundesrepublik eineWelle rechter Enthemmung - vor allem in sozialen Netzwerken. Dortsind bei vielen AfDlern verbal die letzten gemäßigten Hüllengefallen. Im Nachbarland Österreich sind die Rechten schon weiter,hier stellen sie die Regierung. Der gemäßigten Hüllen haben sich dieehemals konservative, heute rechtspopulistische ÖVP und die immerschon stramm rechte FPÖ bereits im Wahlkampf entledigt. Nun machensie ernst und setzen um, was sie versprochen haben. Zuvorderst:Migration stoppen, Flüchtlinge schikanieren.Insofern ist nicht erstaunlich an dem widerlichen Vorschlag desösterreichischen FPÖ-Vizekanzlers, Flüchtlinge in Wiener Kasernen zustecken, dass er ihn gemacht hat. Erstaunlich ist, dass er kurzdarauf, vorerst, zurückruderte. Denn der Vorstoß war nur»folgerichtig«, wenn man sich das Regierungsprogramm vergegenwärtigt.Dort steht, Flüchtlinge sollen nicht mehr in privaten Unterkünftenleben, sondern in »Quartieren«. Ihnen soll Bargeld abgenommen,Geldleistungen für Asylberechtigte und subsidiär Geschütze sollen auf365 Euro gesenkt werden. Man kann der neuen Regierung also nichtvorwerfen, sie habe ihre Absichten verschleiert. Wer noch hofft, siewerde sich »mäßigen«, dem ist nicht zu helfen. Die nun über dieKasernenidee aufgebrachte SPÖ beispielsweise muss sich fragen lassen,warum sie trotz des von ihr konstatierten »erschreckendenMenschenbildes« der FPÖ mit dieser im Burgenland koaliert.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell