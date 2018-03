neues deutschland: Kommentar zum Verkauf der Dogan-Gruppe in der Türkei: Vergesst die Mutigen nicht!

Berlin (ots) - Ein der AKP-Regierung ergebener Konzern plant, diegrößte Mediengruppe der Türkei zu kaufen. Die Nachricht istskandalös, auch wenn einige im Westen mit den Schultern zucken mögen,nach dem Motto: Tja nun, Pressefreiheit gibt's dort sowieso nichtmehr. Das ist ein Irrtum, auf den auch die verbliebenenregierungskritischen Blätter wie »Evrensel«, »Cumhuriyet« oder»BirGün« immer wieder hinweisen. Sie sagen: Wenn ihr diePressefreiheit schon für tot erklärt, dann vergesst ihr uns! Wir abermachen unsere Arbeit - unter widrigsten Umständen. Die Dogan-Gruppegehört freilich schon länger nicht mehr zu denen, die der Regierungmit kritischem Journalismus das Leben schwer machen. Zeitungen wiedie auflagenstarke »Hürriyet« oder Sender wie CNN-Türk haben sich demDruck Erdogans in den vergangenen Jahren zu oft ergeben undbeispielsweise in Ungnade gefallene Reporter entlassen. Nun abersollen sie direkt unter der Kontrolle der Regierung stehen -insgesamt täten dies dann 90 Prozent der türkischen Medien. DerDogan-Deal ist weder das Ende der Pressefreiheit in der Türkei, nochist es der Anfang einer Entwicklung, die diese immer weiter erdrückt.Er ist ein weiterer Schritt zur Autokratisierung - allerdings einziemlich großer. Umso wichtiger, diejenigen, die weiter mit Herzblutund einer gehörigen Portion Mut freie Medien produzieren, zuunterstützen. Sie halten die Fahne der Pressefreiheit hoch. Auch wennder Wind, der ihnen entgegenschlägt, eisiger kaum sein könnte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell