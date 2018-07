neues deutschland: Kommentar zum Urteil des EuGH zur Gentechnik: Konsequent

Berlin (ots) - Neue Gentechnik-Verfahren wie die Gen-Schere, auchbekannt unter CRISPR/Cas, fallen unter das EU-Recht. Mit dieserEntscheidung hat der Europäische Gerichtshof das Vorsorgeprinzipgestärkt und die Heilsversprechen der Saatguthersteller unterEU-Regularien gestellt.Versprechen aus der Agrarindustrie gab es viele. Denn CRISPR/Cashat die Genforschung revolutioniert, auch weil es kostengünstig ist.Kaum konnten Forscher*innen die Methode weltweit anwenden, wurden dieersten Produkte angepriesen: Pilze ohne braune Druckstellen, Weizen,der extreme Trockenheit verträgt. Und: Der Hunger in der Welt werdeverschwinden. Dem Klimawandel werde ein Schnippchen geschlagen.Bisher wurden ähnliche Versprechen nicht gehalten. TechnischeVerfahren werden weder den Klimawandel aufhalten nochVerteilungsgerechtigkeit herstellen.Doch über die Versprechen der Agrarindustrie hatte der EuGH nichtzu befinden. Auch wenn ein Aufschrei folgen wird, die Richter inLuxemburg haben lediglich bestehendes EU-Recht auf neue Verfahrenangewandt und unkontrollierten Veränderungen am Saatgut einen Riegelvorgeschoben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es kann weitergeforscht werden - nur eben unter bisherigem EU-Recht. NeueGentechnik ist und bleibt Gentechnik. Und diese Technologie istunumkehrbar. Deshalb sollten Profite eine untergeordnete Rollespielen und Wissenschaftler*innen ihrer hohen Verantwortung gerechtwerden. In diesem Sinne ist das Urteil konsequent.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell