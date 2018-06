neues deutschland: Kommentar zum Überlebenskampf der EU: Egoismen ohne Union

Berlin (ots) - »2012 wurde die EU für ihren Einsatz für Frieden,Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa mit demFriedensnobelpreis ausgezeichnet.« So steht es auf der Homepage derEuropäischen Union. Sechs Jahre später ist fraglich, was von dendamals schon zum Teil eher theoretischen Errungenschaften überhauptnoch übrig ist - und vor allem, wie lange das Konstrukt EU überhauptnoch überlebensfähig ist. An den Rand des Abgrunds gebracht haben dieEU Jahre einer existenziellen Krise, die, von internen und externenKonflikten befeuert, immer schneller auf einen klärenden Knallhinausläuft: Implosion oder Neuanfang. Die Chancen für letzteresstehen dabei mehr als schlecht. Zu stark sind mittlerweile dieantieuropäischen Kräfte, zu grundsätzlich die staccatoartigenAngriffe auf Institutionen, Grundwerte und Solidarität. Zu schwachund unentschlossen erscheinen die verbliebenen Verteidiger eineseinigen Europas. Nationalismus und nicht Multilateralismus wird mitzum neuen höchsten Prinzip ernannt. Im Schlepptau des großen VorbildsDonald Trump mit dessen unerbittlichen Egotrips und seinenvermeintlichen Erfolgen setzen die immer zahlreicher werdendenrechtsextremen Staatsführungen auf »Wir zuerst«. Doch wo alle zuerstan sich denken, haben Versöhnung, Demokratie, Menschenrechte undschlussendlich auch Frieden keinen Platz. Nicht einmal mehrtheoretisch.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell