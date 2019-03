neues deutschland: Kommentar zum US-Drohnenkrieg vor deutschen Gerichten: Recht haben und bekommen

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Es ist eine gute Nachricht, dass die drei Klägeraus Jemen vom Oberverwaltungsgericht Münster teilweise recht bekommenhaben. Die Bundesregierung muss sich über den Drohnenkrieg derUS-Amerikaner in dem arabischen Land informieren und auf dieEinhaltung des Völkerrechts hinwirken. Erfreulich ist das Urteil auchfür LINKE-Abgeordnete, die sich mit Anfragen zu Ramstein an derBundesregierung die Zähne ausgebissen haben und immer wiederhingehalten wurden. Jetzt kann jeder schwarz auf weiß lesen, dass eindeutsches Gericht Anhaltspunkte dafür sieht, dass der US-Drohnenkriegin Jemen teilweise völkerrechtswidrig ist. Sollte dasBundesverwaltungsgericht die Entscheidung bestätigen, muss dieBundesregierung aktiv werden.Dass dafür eine Klage von Angehörigen der Opfer notwendig war, istbitter. Noch bitterer ist, dass sich wohl nichts an der RolleRamsteins im Drohnenkrieg ändern wird. Die Bundesregierung wird dieUSA wohl nur höflich auffordern, das Völkerrecht zu wahren.Washington wird nichtssagend antworten. Eine Verpflichtung, denKnotenpunkt Ramstein zu schließen, enthält das Gerichtsurteilausdrücklich nicht. Recht haben und wirklich recht bekommen, daskommt in diesem Fall wohl nicht zusammen. Vermutlich wird sich dieBundesregierung mit US-Präsident Donald Trump lieber über dasZwei-Prozent-Rüstungsziel der NATO streiten als über denDrohnenkrieg.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell