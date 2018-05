neues deutschland: Kommentar zum Rücktritt der NRW-Agrar- und Umweltministerin Schulze Föcking

Berlin (ots) - Die nordrhein-westfälische Umwelt- undLandwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking istzurückgetreten. Als Grund gibt sie Anfeindungen an, die sich gegensie und ihre Familie richten. Doch in Wirklichkeit dürfte derpolitische Druck auf Armin Laschets Problemministerin zu großgeworden sein. Dass es keine allzu gute Idee war, Schulze Föcking zurRessortchefin zu ernennen, dürfte dem nordrhein-westfälischenMinisterpräsidenten schnell aufgefallen sein. Drei Skandale in nichteinmal einem Jahr im Amt sind eine verheerende Bilanz für dieCDU-Politikerin.Gestolpert ist Schulze Föcking letztlich über den Hackerangriff,der keiner war. Danach wollten SPD und Grüne die Wahrheit erfahren:Seit wann weiß die Landesregierung, dass es den von ihr behauptetenAngriff gar nicht gegeben hatte? Auch alle weiteren Fragen rund umdie Ministerin sollten in diesem Zusammenhang geklärt werden.Schulze Föcking hat mit ihrem Rücktritt jetzt die Notbremsegezogen, sich aber auch lächerlich gemacht. Ihre Behauptung, nurDrohungen brächten sie zum Rücktritt, ist ein durchschaubaresManöver. Wenn die Ministerin im Amt geblieben wäre, hätte sich eineschwer angeschlagene schwarz-gelbe Landesregierung vielenunangenehmen Fragen stellen müssen. Das bleibt nun wohl aus. DemUmweltschutz wird das nicht helfen. Im Koalitionsvertrag ist klarfestgeschrieben, dass die Wirtschaft entfesselt werden soll. Tierwohlund Umweltschutz spielen keine Rolle.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell