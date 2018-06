neues deutschland: Kommentar zum Rettungsschiff mit Hunderten Flüchtlingen, dass Spanien nun aufnimmt: Geteilte Verantwortung

Berlin (ots) - Die neue italienische Rechtsregierung hat ihreDrohungen wahr gemacht. Die Häfen sind offenbar fortan fürSeenotretter geschlossen. Der italienische Innenminister MatteoSalvini will mit der Aktion offenkundig Stärke zeigen und Druck aufdie europäischen Nachbarländer ausüben. Obwohl Rom dieRettungseinsätze vor der libyschen Küste bisher koordinierte, siehter sein Land nicht mehr in der Verantwortung, die Schutzsuchendenaufzunehmen.Die Leidtragenden des diplomatischen Machtkampfs und derrassistischen Symbolpolitik: Hunderte Geflüchtete, die seit Tagen aufeinem Rettungsschiff ausharren, während ihre Vorräte zur Neige gehen.Zehntausende, die weiterhin in libyschen Lagern Elend und Gewaltausgesetzt sind. Hilfsorganisationen, die nach Beschlagnahmungen,diffamierenden Ermittlungen und Angriffen durch die Libyer erneut vorgefährlicher Ungewissheit stehen.Wenn die EU-Kommission und das Bundeskanzleramt diffus fordern,dass alle Beteiligten ihrer humanitären Verantwortung gerecht werdenmüssen, ist das zynisch. Das ungerechte Dublin-Regime der EU setztItalien erheblich unter Druck und bürdet dem Land eine Hauptlast derMigrationsbewegungen auf. Das System gehört längst durch einegerechte EU-weite Verteilung der Schutzsuchenden und sichere wielegale Einreisemöglichkeiten ersetzt. Der Kampf dafür muss auf derpolitischen Bühne geführt werden, aber nicht auf Kosten derGeflüchteten. Europäische Solidarität würde die italienische Rechteschwächen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell