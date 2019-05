neues deutschland: Kommentar zum Putschversuch in Venezuela: Guaidó spielt mit dem Feuer

Berlin (ots) - Juan Guaidós Versuch, den venezolanischenPräsidenten Nicolás Maduro durch einen Militärputsch aus dem Amt zudrängen, wirkt auf seltsame Art und Weise improvisiert. Offenbarwollte der venezolanische Oppositionsführer mit den inszeniertenBildern, die ihn neben Soldaten und seinem aus dem Hausarrestbefreiten Mentor Leopoldo López zeigten, eine Kettenreaktion in Gangsetzen. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass Guaidó doch noch einenTrumpf in der Hinterhand hält. Nur deutet bisher nicht viel daraufhin. Mit ein paar bewaffneten Soldaten jedoch eine Autobahn zubesetzen, ohne sich eines breiten Rückhalts im Militär sicher zusein, gleicht einem Spiel mit dem Feuer. Hätten sich größereTruppenkontingente hinter Guaidó gestellt, andere weiterhin dieRegierung gestützt, wären Tote wohl unvermeidlich gewesen.Dass Guaidó für seinen Kurs noch immer zahlreiche Regierungenhinter sich weiß, ist daher skandalös. Auch der deutscheAußenminister Heiko Maas versicherte dem selbsternanntenInterimspräsidenten erneut die Unterstützung der Bundesregierung.»Was wir nicht wollen ist, dass die Waffen sprechen«, fügte er jedochhinzu. »Wir brauchen eine politische, keine militärische Lösung.«Doch auf diese setzt Guaidó. Statt ihn weiterhin zu unterstützen,sollten sich die Bundesregierung und andere politische Akteureumgehend für eine Verhandlungslösung des venezolanischen Konfliktsstark machen. Alles andere nimmt einen möglichen Gewaltausbruchbewusst in Kauf.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell