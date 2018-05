neues deutschland: Kommentar zum Polizeieinsatz in Ellwangen: Ungehorsam schützt Recht

Berlin (ots) - Innenminister Seehofer spricht von einem »Schlagins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung«, Springers »Welt« hatbereits das Schlagwort der »Ellwanger Krawalle« ausgerufen.CDU-Hardliner Armin Schuster will gleich die Dauer und den Ausgangmehrerer Asylverfahren beeinflussen. Der Grund für diesen Wettkampfim Autoritäre-Sprüche-klopfen: Geflüchtete hatten jüngst dieAbschiebung eines 23-Jährigen Togolesen verhindert, indem sieStreifenwagen umstellten. Nicht nur die darauf folgende Polizeirazzia- Flüchtlinge sind aus Fenstern gesprungen - ist bedenklich, sondernvor allem die rassistische und die Realität verzerrende Debatte, diesich nun anschließt. So wird ausschließlich über die »Gewalt« und»organisierten Strukturen« der Geflüchteten gesprochen, diePerspektive und das Leid ebenjener spielt aber kaum eine Rolle. Istes nicht nachvollziehbar, dass ein Flüchtling nicht nach Togo zurückwill - ein Land, in dem gefoltert wird? Ist es nicht verständlich,dass Geflüchtete sich zusammenschließen, die mit ungewissem Ausganggetrennt werden sollen? Ist nicht die Abschiebung durch den Staat diewahre Gewalt, die aber kaum noch jemand wahrhaben will? Sprüche überverwirktes »Gastrecht« und die Aufforderung, die Asylverfahren vomVerhalten »renitenter« Flüchtlinge abhängig zu machen, sind direkteAngriffe auf Grund- und Menschenrechte. Um diese in Zeiten desRechtsrucks zu schützen, braucht es zivilen Ungehorsam. Ein Akt, derauch Geflüchteten zusteht.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell