neues deutschland: Kommentar zum Pariser Migrationsgipfel

Berlin (ots) - Afrikaner sollen draußen bleiben: Der Weg in die EUsoll so weit politisch gestaltbar verschlossen bleiben. Flüchtlingemit Aussicht auf Asyl gilt es künftig schon in Afrika zu»identifizieren«; über legale Migration könne man zwar reden, abererst, wenn die illegale Migration beendet wird, sagte die KanzlerinAngela Merkel. Bezeichnend ist, worüber beim PariserAbschottungsgipfel nicht geredet wurde, obwohl Repräsentanten dreierafrikanischer Transitländer mit am Tisch saßen. Zum Beispiel, dass inNiger nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migrationin der Sahara 2016 dreimal so viele Flüchtlinge verdursteten, wie aufdem Mittelmeer ertranken - letztere Zahl wird auf über 5000beziffert. Wer schon in der Sahara verdurstet, schafft es schließlichnicht nach Europa. Nicht geredet wurde in Paris über dieWirtschaftspartnerschaftsabkommen EPAs, mit denen die EU denafrikanischen Regionalblöcken einen Freihandel unter Ungleichenaufdrücken will. Darüber zu reden hieße einzugestehen, dass dieEU-Handelspolitik neue Fluchtursachen schafft, statt sie zubeseitigen. Das geht theoretisch recht simpel: »Stopp von schädlichenExporten nach Afrika; vom Freihandel zum fairen Handel, Förderungwirtschaftlicher Strukturen und gezielter Aufbau von Wertschöpfungvor Ort«. Dieser Ansatz stammt aus dem Entwicklungsministerium.Solange er aber nicht praktiziert wird, hält die Migration auswirtschaftlichen Gründen aus Afrika an. Die andere sowieso.