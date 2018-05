neues deutschland: Kommentar zum Kohleausstieg der Allianz: Nicht dem Markt überlassen

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin (ots) - In Kreisen der Klimaschützer hat die Kohlebranchebekanntlich schon lange einen miserablen Ruf. Allmählich setzt sichdiese Einsicht aber auch in der Finanzindustrie durch. Wenn dieAllianz als Europas größter Versicherungskonzern in Zusammenhang mitBetreibern von Kohlekraftwerken und Minen nur noch von »Risiken«spricht, scheint es für diese Branche wirklich ernst zu werden. Zumalsich längst zahlreiche große Finanzfirmen und Investoren zumDivestment aus fossilen Energiefirmen bekennen. Wenn sich keineKreditgeber und Versicherer mehr finden, wenn Investoren um ihreRenditen bangen, dann steht das gesamte Geschäftsfeld zurDisposition.Natürlich sind Versicherer wie die Allianz nicht über Nacht zuverlässlichen Umweltschützern geworden. Sie machen momentan ja auchganz gute Geschäfte mit den im Zuge des Klimawandels wachsendenSchadensregulierungen. Längst nicht überall hat sich die Erkenntnisdurchgesetzt, dass jetzt gehandelt werden muss, damit wenigstens dasZwei-Grad-Ziel noch zu schaffen ist und der Klimawandel auch für dieWirtschaft nicht zu katastrophal ausfällt.Letztlich kann man es nicht dem Markt mit seinen ständigen undchaotischen Stimmungsschwankungen überlassen, ob es mit demKlimaschutz doch noch was wird oder nicht. Das Divestment von Allianz& Co. ist gut - ein staatlich geregelter Kohleausstieg mitUmstiegshilfen für betroffene Regionen aber erheblich besser.