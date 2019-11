neues deutschland: Kommentar zum Karlsruher Urteil zu den Hartz-IV-Sanktionen

Berlin (ots) - Fast 15 Jahre lang hieß es für Erwerbslose: Du hast für dasMindeste zu spuren. Wer es wagte, einen Job auszuschlagen, der nicht der eigenenQualifikation entsprach, oder die zehnte sinnlose Maßnahme abbrach, handeltesich heftige Sanktionen ein. Der dürftige Regelsatz, heute gerade einmal 424Euro, konnte um 30, 60 oder gar 100 Prozent gekürzt werden. Alleine im Jahr 2018wurde rund 34 000 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die vermeintlicheGrundsicherung ganz gestrichen. Viele dieser Menschen haben als Folge derAgenda-Politik rechtswidrige Kürzungen am Existenzminimum hinnehmen müssen. Dashat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag endgültig klargestellt. Voll- und60-Prozent-Sanktionen sind höchstrichterlich vor allem eines: verfassungswidrig.Die verbleibenden Sanktionen bis 30 Prozent sind an strengere Kriteriengeknüpft. Es war ein überfälliges Urteil. Doch es kaschiert eines nicht: dassweite Teile der Politik, allen voran FDP, CDU und CSU, aber auch weite Teile derSPD bis heute menschenrechtverletzende Politik verteidigt haben. Dabei hätteschon mit wenig Menschenverstand klar sein müssen, dass es nicht angeht. DieParteien dürfen das Urteil jetzt nicht als »Erlaubnis« zum Weitersanktionierensehen, sondern müssen es als das nehmen, was es ist: eine dicke Mahnung, wiehoch das Existenzminimum im Grundgesetz gehängt wird. Der Kampf für einesanktionsfreie Mindestsicherung hat nun Aufwind bekommen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell