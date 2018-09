neues deutschland: Kommentar zum Commerzbank-Abstieg aus dem DAX: Zeitenwende

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Berlin (ots) - Deutsche Privatbanken haben sich auch zehn Jahrenach dem Lehman-Brothers-Crash nicht von der Finanzkrise erholt. Mitihren altmodischen Geschäftsmodellen sind sie auch an der Börse inUngnade gefallen. Der Rauswurf der Commerzbank aus dem deutschenLeitindex DAX dürfte der letzte Beleg dafür sein. Die kleinere derletzten beiden verbliebenen deutschen Großbanken wird gar zurLachnummer, da sie einem den meisten wohl völlig unbekanntenUnternehmen namens Wirecard weichen muss.Zumindest Börsianer gehen davon aus, dass sich in derFinanzindustrie eine Zeitenwende vollzieht. Fintech-Unternehmen wieWirecard, die voll auf den Zahlungsverkehr via Smartphone,Kreditkarte und Computer setzen, hängen die alten Bankdinosaurierentweder ab oder machen sie gar überflüssig, so das Credo.Bargeldzahlungen und Überweisungen, die womöglich auch nochgebührenpflichtig und tagelang unterwegs sind, werden in der vonanderen Anbietern beherrschten neuen Online-Finanzwelt nicht mehrbenötigt.Man sollte aber nicht vergessen, dass dies eine reine Spekulation,also eine Börsenwette auf die Zukunft ist. Zumindest das Bezahlen mitdem Telefon wird von Verbrauchern bislang kaum angenommen. Auchsollte man nicht vergessen, dass Wirecard bei Bilanzsumme undMitarbeiterzahl ein Zwerg im Vergleich zur Commerzbank ist. Und wiewar es doch vor der Lehman-Pleite? Da waren die Großbanken die Starsan der Börse.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell