neues deutschland: Kommentar zum CDU-Parteitag

Berlin (ots) - Merz gegen Kramp-Karrenbauer - der Leipziger CDU-Parteitag begannwie ein Bühnenstück. Doch die Frage, die den Parteitag eigentlich beschäftigte,war keine Personalfrage. Der Vertrauensschwund in der Bevölkerung treibt auchdie CDU um. Ohnehin sind die Vorsitzende und ihr Konterpart nicht soverschieden, wie es scheint. Beide reagieren auf die gesellschaftlichenVeränderungen ähnlich, wenn auch im Gestus verschieden. Streng konservativ,sortieren sie die Welt hierarchisch: Freiheit ist immer die Freiheit desStärkeren. Und beide verkünden den Führungsanspruch der Union in Deutschland -sogar darüber hinaus. Der absurde Vorstoß der Verteidigungsministerin, das vonder Türkei eroberte Gebiet in Nordsyrien an der Spitze einer UNO-Truppe zuübernehmen, wurde in Leipzig als Beispiel gelobt. Auch von Merz. Und während die»Leipziger Erklärung« erneut die Lügengeschichte von den Ostdeutschen erzählt,deren Leben als Opfer begann und als Sieger sich vollendet, suchen dieCDU-Delegierten wohl auch nach dem Parteitag nach Erklärungen, wieso die Ossisder CDU immer weniger glauben. Gleichzeitig sagte der Parteitag dem BerlinerMietendeckel den Verfassungskampf an. Immerhin eine Botschaft der Delegiertenließ hoffen: Noch sieht die CDU in der AfD einen Gegner, keinen potenziellenVerbündeten.