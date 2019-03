neues deutschland: Kommentar zum Brexit: Londoner  Zollsenkungsfantasien

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Die industriepolitische Welt eines Donald Trump istbekanntlich schlicht: Heimische Produktion wird durch höhereImportzölle geschützt, der Export mittels politischerVerhandlungsmacht und Subventionen befördert. Die konservativebritische Regierung will nun aus schierer Brexit-Verzweiflung denumgekehrten Weg gehen. Da ein turbulenter No-Deal-Austritt Ende Märznäher rückt, hat sie sich Folgendes überlegt, um den dann absehbarenZusammenbruch des Handels zu vermeiden: Importzölle werden massivgesenkt, neue Zölle auf britische Exporte in der EU werdenhingenommen. Der nationalistische Dünkel, sich bloß fernzuhalten vomBinnenmarkt der ungeliebten Festlandseuropäer, und die realistischeAngst vor massiven Importpreissteigerungen machen dies notwendig.Dumm nur, dass der Import-Konkurrenzschock viele Jobs in derbritischen Wirtschaft kosten würde. Es ist ein Elend mitkonservativer Hauruck-Wirtschaftspolitik: Tumber Protektionismus à laTrump würgt genauso die Wirtschaft ab und kostet Jobs wie einplötzlich verschärfter Freihandel à la May. Die kapitalistischenWidersprüche werden dadurch nicht gelöst oder auch nur gedämpft.Beide Strategien sind eher was fürs kurzzeitige Ruhigstellenunzufriedener Wahlvolksteile. Das Gute an der britischen Varianteist, dass sie nicht mehrheitsfähig ist und deshalb vielleicht garnicht kommen wird. Das Schlechte ist, dass anders als bei TrumpsNonsens auch künftige Regierungen davon nur schwer loskämen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell