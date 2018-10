neues deutschland: Kommentar zu weiterer möglicher rechter Terrorgruppe: Nicht schon wieder Sachsen

Berlin (ots) - Sollte stimmen, was die Bundesanwaltschaft denMitgliedern der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppierung»Revolution Chemnitz« vorwirft, dann drängt sich unweigerlich eineFrage auf: Warum schon wieder Sachsen? Die Antwort liefert dieLandesregierung selbst: Als Reaktion auf die rechtsradikale Gewaltder letzten Zeit soll es laut CDU-Innenminister eine schnelleEingreiftruppe zur Bekämpfung politischer Gewalt beim PolizeilichenTerrorismusabwehrzentrum geben. Ginge es hier nicht auch um dieGefährdung von Menschenleben, die Maßnahme wäre als schlechter Scherzzu verstehen. Was haben die Mitarbeiter dieses im Oktober 2017gestarteten Abwehrzentrums eigentlich bisher gemacht, wenn nicht beider möglichen Gefahr von Anschlägen sofort entsprechende Maßnahmeneinzuleiten? Diese »Task Force« dient als PR-Maßnahme zur Beruhigungder Bevölkerung. Insbesondere die sächsische CDU will damitausdrücken: Wir haben verstanden und nehmen die Gefahr durch rechteTerroristen ernst. Blöd nur: Dieses Versprechen wurde derÖffentlichkeit schon nach dem Auffliegen des NSU 2011 gegeben, diespätere Enttarnung der Terrorgruppe »Oldschool Society« (2015) wareher Ergebnis der Unfähigkeit zur abgesicherten Kommunikation, diesogenannte Bürgerwehr Freital (2015) konnte sogar bomben, ehe sie ausdem Verkehr gezogen wurde. Alle Gruppen eint: Sie fühlten sich sichergenug, um in Sachsen aktiv zu werden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell