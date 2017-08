neues deutschland: Kommentar zu überlasteten Gerichten durch Asylverfahren: Klagen über Klagen

Berlin (ots) - Die Verwaltungsgerichte beklagen Überlastung. EinWunder ist es nicht. Die Zahl der Klagen gegen Asylentscheide ist indie Höhe geschnellt. Dies ist einerseits Folge der angewachsenenFlüchtlingszahlen der letzten beiden Jahre. Vor allem aber ist esSpiegel einer veränderten Entscheidungspraxis im Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge. Politische Vorgaben bestimmen mehr oderweniger subtil, aber zunehmend seine Entscheidungen über Asylanträge.Sie zielen auf mehr Tempo, wie Gesetze mit dem TitelAsylverfahrensbeschleunigungsgesetz verraten. Politische Planvorgabenbestimmen das Verfahrenstempo. Das wirkt sich auf die Gründlichkeitaus. Der wichtigste Moment für den Flüchtling ist die Anhörung, inder seine Glaubwürdigkeit beurteilt wird. Inzwischen wird die spätereEntscheidung immer häufiger nicht mehr vom Anhörer, sondern einerdritten Person gefällt. Das Einzelschicksal im Asylverfahren, das einindividuelles ist, tritt so in den Hintergrund. Schon vor Beginn desVerfahrens sind die Flüchtlinge in Gruppen mit oder ohneBleibeperspektive eingeteilt, je nachdem, aus welchem Land siekommen. Eine Art Vorentscheidung. Immer mehr Afghanen werdenabgelehnt, obwohl die Lage im Kriegsland Afghanistan immer schlimmerwird. Und wer Kriegsflüchtling aus Syrien ist, erhält nur nochverminderten Schutz - seine Familie darf er dann vorerst nichtnachholen. Klagen sind so nur folgerichtig.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell