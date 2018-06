neues deutschland: Kommentar über vorschnelle Schuldzuweisungen an Russland im Fall Skripal

Berlin (ots) - Nix Genaues weiß man nicht. Aber: Der Russe war's!Ob Hackerangriff, Nervengiftattentat oder ein angeblich ermordeterJournalist - schnell ist der ausgestreckte Zeigefinger RichtungMoskau gerichtet. Allzu schnell. Wie soll man sich das vorstellen?»Hey, wir wissen nicht, wer es war.« - »Egal, wir nehmen irgendwasmit Putin!« Oder wie? Das ist nicht nur plump, sondern auchgefährlich. Für die Glaubwürdigkeit von Regierungen, Institutionen,Medien.Ist es möglich, dass Russland, dass Putin selbst für derartigeAktionen verantwortlich zeichnet? Selbstverständlich. Zuzutrauen istauf dem Parkett verdeckter Operationen jedem alles, egal ob in Ost,West, sonst wo. Nur, jemandem etwas zuzutrauen, jemandem eine Tatzuzuordnen, weil es plausibel klingt und in die politische Agendapasst, das alles ersetzt schlicht und einfach keine Beweise. Oderwenigstens stichhaltige Indizien. Derzeit en vogue sind solcheeinfachen Prinzipien in der politischen Auseinandersetzung nicht.Vielleicht waren sie es auch nie.Müssten sie aber zwingend sein, wenn sich die Welt nicht nochweiter in einen verschwörungstheoretischen Sauhaufen verwandeln soll,in dem »Hab ich im Internet gelesen« der Weisheit letzter Schlussist, weil keiner keinem noch etwas glaubt. Glauben kann, weilEffekthascherei und Ideologie Fakten und Seriosität schlagen. InZukunft sollte deshalb die Antwort aus dem oben genannten Beispiellauten: »Wir warten mal ab und nehmen dann die Fakten.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell