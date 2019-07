neues deutschland: Kommentar über volle Batterieförderung und leere Versprechungen

Berlin (ots) - Politik, Auto- und Energieindustrie setzen auf dieBatterie als Speicher der Zukunft. Damit der IndustriestandortDeutschland mit Entwicklung und internationaler Konkurrenz mithaltenkann, wird der Staatssäckel geöffnet, Hunderte Millionen Euro werdenin die Forschung gepumpt. Die Standortwahl für das neueBatterieforschungszentrum zeigt dabei leider aber auch wieder einmal,wer dieser Regierung - wie den anderen zuvor - außer leerenVersprechungen, blumigen Ankündigungen und warmen Beruhigungswortennichts wert ist: der Osten. Was mit Helmut Kohls blühendenLandschaften anfing, wird heutzutage mit der Versicherung, sich umgleiche Lebensverhältnisse in Ost und West zu bemühen, fortgesetzt:die Verarschung des Ostens.Ginge es nach dem, was die Ostdeutschen schon alles anBeteuerungen zu hören bekommen haben - man kümmere sich, diesmalwirklich, ehrlich, versprochen -, würde es in Ostdeutschland nichtnur blühen, es wäre die verdammte Blume. Doch dafür bräuchte es einenPlan, vielleicht auch mal jemanden, der sich über den Augenblickhinaus, da wohlfeile Worte die Lippen verlassen haben, dafürinteressiert und hart daran arbeitet, Versprechen auch umzusetzen.Ach ja: Die für die Batterieforschung vorgesehenen Standorte befindensich allesamt im Westen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell