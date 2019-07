neues deutschland: Kommentar über die sächsische AfD

Berlin (ots) - Halten wir fest: Die sächsische AfD beschließtvollmundig ein »Regierungsprogramm«, liebäugelt mit einen eigenenKandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, ist aber unfähig,sich an Wahlgesetze zu halten. Weil die Partei am 1. September nurmit 18 statt 61 Kandidaten auf ihrer Landesliste antreten darf, gibtes eine reale Chance, das reaktionäre Worst-Case-Szenario einesvölkischen Durchmarschs abzuwenden. Vorausgesetzt, alle anderenParteien ergreifen die Gelegenheit.Eine starke AfD-Fraktion im Landtag gibt es nur, wenn die extremeRechte viele Direktmandate holt. Prognosen trauen ihr den Gewinn vonbis zu 26 der 60 Wahlkreise zu. Das würde reichen, um große Teile derVerluste aufgrund der gekürzten Landeslisten auszugleichen. Ist alsodoch schon alles gelaufen? Nein! Denn Stimmungsbilder zwei Monate vorder Wahl sind keine Ergebnisse am Wahltag. Bis dahin kann vielpassieren.Strategen sollten nun analysieren, in welchen Wahlkreisen derKampf um die Erstimmen so knapp ausfallen könnte, dass es Sinnergibt, den Kandidaten einer anderen Partei mit den größten Chancengegen die AfD zu unterstützen. Mitnichten ist das nur die CDU, fürdie Direktwahlkreise lange quasi als sicheres Ticket in den Landtaggalten. In Dresden und Leipzig dominieren etwa Grüne und LINKE.Zusammenarbeit tut jetzt not.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell