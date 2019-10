neues deutschland: Kommentar über die Unabhängigkeitsdemonstration in Edinburgh

Berlin (ots) - Die Schotten haben sich in Sachen Brexiteindrucksvoll zurückgemeldet: 200 000 Menschen, weit mehr alserwartet, haben in Edinburgh für die Unabhängigkeit Schottlands vonGroßbritannien demonstriert. Damit haben sie ihrer PremierministerinNicola Sturgeon Rückendeckung gegeben. Sie strebt für 2021 ein neuesReferendum über die Unabhängigkeit an. Die Chancen, dass das Pendelim Gegensatz zu 2014 gegen einen Verbleib im Vereinigten Königreichausschlägt, sind groß. Damals stand der Brexit noch nicht zurDebatte. Mit ihm hat sich die Grundlage für einUnabhängigkeitsreferendum in Schottland massiv verändert. Alleindadurch haben die Schotten ein starkes Argument für ein neuesReferendum. So eindrucksvoll die Demonstration war, so stark dieschottischen Argumente für ein neues Unabhängigkeitsreferendum sind:Großbritanniens Premier Boris Johnson dürfte sich davon nichtbeeindrucken lassen. Er hat versprochen, den Brexit bis zum 31.Oktober zu liefern. Und selbst wenn er sein Wort bricht und doch nocheine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen beantragt, werden dieschottischen Bedenken ihn nicht zu einem Kurswechsel bewegen. Johnsonspielt damit mit der Zukunft des Vereinigten Königreichs, dennverweigern kann er den Schotten ein Referendum demokratisch nicht,sollte er 2021 noch im Amt sein.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell