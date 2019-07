neues deutschland: Kommentar über den Ruf nach deutschen Truppen in Syrien

Berlin (ots) - Seit Donald Trump die USA regiert, haben er undseine Leute sich einen ruppigen Kommandoton auch gegenüber den sogenannten Verbündeten angewöhnt. Trump selbst fordert dieNATO-Staaten immer wieder auf, gefälligst ihre Militärausgaben zuerhöhen. Und nun verlangt der US-Beauftragte für Syrien vonDeutschland, Bodentruppen in den syrischen Krieg zu schicken, damitdie Amerikaner sich zumindest teilweise zurückziehen können.Wer so etwas auch nur der Form halber prüfen will, sollte zunächstdie Frage beantworten, was so ein Schritt zur Lösung desSyrien-Konflikts beitragen könnte. Die Antwort: nichts. Der einzigeEffekt wäre, dass ein weiterer Staat direkt in diesen Krieghineingezogen würde, was seine Beendigung nicht erleichtern, sondernerschweren würde.Man kann nur hoffen, dass die SPD bei der strikten Ablehnungsolcher Zudringlichkeiten aus den USA bleibt. Truppen hin und her zuschieben bringt Syrien dem Frieden nicht näher. Nötig sind politischeAnstrengungen, so kompliziert das in diesem internationalenGroßkonflikt auch sein mag. Und notwendig ist es, dass dieIndustriestaaten endlich aufhören, die Krisenregion und ihre Anraineraufzurüsten. Und übrigens: Der neue Verteidigungsminister, denDeutschland vielleicht bald bekommt, muss sich auch daran messenlassen, wie resistent er gegen irgendeine Art von Marschbefehl ist.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell