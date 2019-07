neues deutschland: Kommentar über die Reaktionen auf die Festnahme der Kapitänin Carola Rackete

Berlin (ots) - Im Fall der inhaftierten »Sea-Watch 3«-KapitäninCarola Rackete scheinen fast alle vereint: Schauspieler TilSchweiger, SPD-Außenminister Heiko Maas und der evangelischeMilitärbischof forderten neben zahlreichen Initiativen dieFreilassung der 31-Jährigen. Auf der einen Seite ist es super, dassdie Proteste der Zivilgesellschaft Früchte tragen. Die Wut ist groß,das Thema gesetzt. Politiker müssen sich positionieren. Andererseits:Wenn die Bundesregierung sich jetzt als humanistisch aufspielt,klingt das wie ein Witz. Deutschland ist bei der Abschottung der EUseit Jahren dabei. Worten müssen Taten folgen - alles andere wäreschäbig. Möglichkeiten gäbe es viele. Mehr als 60 deutsche Städtehaben sich dazu bereit erklärt, Geflüchtete aus dem Mittelmeeraufzunehmen. Innenminister Seehofer sperrt sich dagegen, da er keinenPräzedenzfall für eine alleinige Aufnahme schaffen will. DieBundesregierung könnte den Seenotrettern Patrouillenboote zurVerfügung stellen. Eigene Marineschiffe zum Rettungseinsatzentsenden. Die Zusammenarbeit mit den Libyern beenden. DieRegistrierbedingungen für zivile Rettungsschiffe erleichtern. DasDublin-System reformieren.Bisher bleibt es bei Appellen. Weiterhin sterben Menschen imMittelmeer. Die nächste Odyssee bleibt wie das nächste Verfahrengegen Retter nur eine Frage der Zeit. Die Einhaltung derMenschenrechte auf dem Mittelmeer muss gegen die Herrschendenerkämpft werden - in der EU wie in Deutschland.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell