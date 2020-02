neues deutschland: Kommentar über die  Vorwahlen der US-Demokraten

Berlin (ots) - Bernie Sanders hat die Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshiregewonnen. Er ist ein schwacher Sieger, trotzdem könnte das reichen: Er hat diebesten Chancen, Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden. Denn genauwie in New Hampshire liegt Sanders landesweit in Umfragen knapp vorn, er führtunter anderem im "Super Tuesday"-Staat Kalifornien, in dem die meistenDelegiertenstimmen zu holen sind. Und das alles nur, weil seine Konkurrenz sichderzeit noch schwächer zeigt. Die moderaten, wirtschaftsfreundlichenDemokratenwähler sind im Wesentlichen zwischen Joe Biden, Pete Buttigieg und AmyKlobuchar gespalten. Das macht nun folgendes Szenario denkbar: Mehrere dermoderaten Demokraten könnten bei den nächsten Vorwahlen unter die15-Prozent-Marke fallen und aus diesen Staaten gar keine Delegierten"mitnehmen". Sanders' breite Basis könnte ihn gleichzeitig überall über 15Prozent heben. Landesweit könnte der Senator dann mit etwas mehr als 50 Prozentder Delegierten auf dem Parteitag der Demokraten ankommen. Sanders' Strategenfrohlocken schon länger, dass bei diesen Vorwahlen ein Drittel der Stimmenausreichen könnte, um sich als Präsidentschaftskandidat durchzusetzen. EineVorstellung, die mit der Vorwahl in New Hampshire ein Stück realistischergeworden ist.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4518906OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell