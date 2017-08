neues deutschland: Kommentar zu teuren und sinnlosen ÖPP-Projekten: Dumm ist nur, wer Dummes tut

Berlin (ots) - Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen an privateBetreiber auszulagern, scheint vielen Kapitalismuskritikern einedumme Idee zu sein. Schließlich geben Bund und Länder damit nicht nurdie Hoheit über wichtige Daseinsvorsorgebereiche auf, sondern tragendazu bei, lebensnotwendige Güter zu einem reinen Produkt zu machen.Doch auch wer diese moralisch-idealistische Kritik ablehnt, musstesich in den vergangenen Jahren den nackten ökonomischen Tatsachenstellen: Und die zeigen, dass ÖPP nicht nur eine dumme Idee, sondernzudem in der Regel teurer als gedacht sind; von den Folgekosten fürdie öffentliche Hand ganz zu schweigen. So könnte der Versuch,einzelne Teilstücke der deutschen Autobahnen durch private Konsortiensanieren beziehungsweise neu bauen zu lassen, den Bund teuer zustehen kommen. Die Autobahngesellschaft A1 Mobil, die den Ausbau derStrecke Hamburg - Bremen finanziert hatte, soll laut Medienberichtenvor der Insolvenz stehen, denn die geplanten Milliardeneinnahmen ausder Lkw-Maut fließen seit der Finanzkrise eher spärlich. Nun soll derBund herhalten, A1 Mobil verklagt ihn auf 640 Millionen Euro, um dieGläubiger zu besänftigen. Der Vorgang zeigt die gesamte Dummheit derÖPP-Idee: Gewinne privatisieren und Verluste vergesellschaften bringteben keinen Gewinn für die Bürger, auch wenn der Wirtschaftsministerdas behauptet. Doch wer moralisch nicht hören will, muss nunwirtschaftlich fühlen. Dumm gelaufen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell