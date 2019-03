neues deutschland: Kommentar zu rechten Drohmails: Nazis sollen sich endlich fürchten

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Nazis fühlen sich in Deutschland sicher. So sicher,dass sie sich in »gemeinnützigen« Elitekämpfer-Vereinen organisieren,innerhalb von Institutionen vernetzen, gemeinsam mit JournalistenPartys feiern. Seit einigen Monaten haben sie eineEinschüchterungskampagne gestartet: Mindestens 350 Betroffene,darunter Politiker, Anwälte und Verbände, bekamen Drohbriefegeschickt. Die Absendernamen »Nationalsozialistische Offensive«, »NSU2.0« und »Wehrmacht« sind selbsterklärend. Doch was passiert? Bei denBehörden bisher relativ wenig. Notwendig wäre dabei gerade jetzt, dieNormalität des Relativierens und Ignorierens zu durchbrechen und denrechten Terror beim Namen zu nennen. Die Sicherheitsbehörden müsstenerstens anerkennen, dass es sich hierbei um extrem rechte Strukturenund keine verwirrten Einzeltäter handelt. Dazu gehört auch, in deneigenen Reihen endlich aufzuräumen. Die Nazi-Verstrickungen bei derhessischen und sächsischen Polizei sind offensichtlich. DerMitbegründer von »Uniter«, mutmaßlicher Knotenpunkt einer rechtenSchattenarmee, war zudem nicht nur Vorgesetzter des NSU-OpfersMichèle Kiesewetter - er ist heute auch noch Mitarbeiter beimVerfassungsschutz. Das alles stinkt einfach zum Himmel. Zweitensmüssen die Betroffenen endlich umfassend über die Bedrohungeninformiert und anschließend geschützt werden. Sie sollen keine Angstmehr haben müssen. Die Nazis sollen sich endlich fürchten in diesemLand.