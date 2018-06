neues deutschland: Kommentar zu befristeten Anstellungen: Besser, nicht gut

Berlin (ots) - Das Bundesarbeitsgericht wollte Ersatzgesetzgeberspielen, als es befand, drei Jahre Abstand zwischen zwei sachgrundlosbefristeten Arbeitsverträgen seien in Ordnung. Die Festlegung einerVerjährungsfrist ist ein Wunsch von Arbeitgeberseite, dem dasParlament bei der letzten vorsichtigen Reform des Befristungsunwesensbewusst nicht gefolgt ist. Das Bundesverfassungsgericht weist dasArbeitsgericht nun in seine Schranken. Richtig so.Die Verhinderung von Kettenbefristungen an dieser Stelle machteine schlechte Sache zwar besser, aber noch lange nicht gut. Denn daseigentliche Problem sind die grundlos befristeten Jobs. SeitEinführung dieser Möglichkeit im Jahr 1985 sind sie zumMassenphänomen geworden, mit dem Arbeitgeber den Kündigungsschutzaushebeln. Das bleibt weiterhin erlaubt und soll nach den Plänen derKoalition lediglich eingeschränkt, aber nicht gänzlich verbotenwerden.Außerdem ist schon die Rede von verhinderten Kettenbefristungenirreführend. Denn sie sind gang und gäbe - der Arbeitgeber muss sichnur irgendeinen Sachgrund ausdenken, dann dürfen sich befristeteArbeitsverträge in unbegrenzter Zahl über Jahre aneinanderreihen.»Erprobung«, »Anschluss an Ausbildung«, »befristete Haushaltsmittel«,all das sind weit dehnbare Befristungsgründe, die weidlich genutztwerden. Das Bundesarbeitsgericht spielt auch hier eine unrühmlicheRolle, indem es selbst zwölf Vertragsverlängerungen in acht Jahrenfür unbedenklich erklärte. Auch diese Befristungsmöglichkeiten müssendeutlich beschränkt werden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell