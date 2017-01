neues deutschland: Kommentar: Ein Winterkörnchen Wahrheit

Berlin (ots) - Das war nur etwas für Softwareexperten und ihn habekeiner informiert - der frühere VW-Chef Martin Winterkorn hat beiseinem Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zurAbgasaffäre auf unschuldig plädiert. Über die Verwendung illegalerAbschalteinrichtungen bei der Dieselmotorsteuerung hätten andereentschieden, er sei von dem Skandal genauso überrascht gewesen wiedie Millionen Kunden des Autoriesen. Ob diese Darstellung derWahrheit entspricht, wird wohl erst die strafrechtliche Aufarbeitungin den USA und in Deutschland ergeben. Aber eines hat die BefragungWinterkorns doch deutlich gemacht: Egal ob vertuscht oder nichtsmitgekriegt - die Frage des Schadstoffausstoßes wird in denFührungsetagen von VW, wie natürlich auch der anderen Autokonzerne,bestenfalls zweitrangig behandelt. Dass ein technisch versierterVorstandschef genauso wenig von der Möglichkeit von Manipulationenmittels Software gehört haben will wie vom Auseinanderdriftenzwischen Prüfstandmessungen und realen Emissionen auf der Straße,zeugt mindestens von Ignoranz und von Fahrlässigkeit. Während VWregelmäßig Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht und sich CorporateSocial Responsibility auf die Fahnen schreibt, haben dieFührungsetagen andere Sorgen. Ein Körnchen Wahrheit hat WinterkornsBefragung dann doch hervorgebracht.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell