neues deutschland: Kommentar zu Wahlvorhaben der Grünen: Offen für Beliebigkeit

Berlin (ots) - Immer mehr Grüne dürften sich fragen, ob die Urwahleine gute Idee war. Seitdem sich die Mehrheit der Parteibasis für eineher konservatives Spitzenduo entschieden hat, geht es nämlich in denUmfragen bergab. Mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt dürftensich lediglich die bürgerlichen Unterstützer der Grünenidentifizieren, linksalternative Wählerschichten werden von ihnenhingegen abgeschreckt. So lässt sich auch der Umstand erklären, dassnicht wenige bisherige Sympathisanten der Grünen inzwischen die SPDund deren künftigen Kanzlerkandidaten Martin Schulz für die bessereAlternative halten. Der nun von Göring-Eckardt und Özdemirpräsentierte Entwurf für ein Wahlprogramm zeigt, dass sie auch kleineZugeständnisse an den linken Flügel der Grünen machen müssen. Dabeiherausgekommen sind Kompromisse, die wenig konkret formuliert wordensind. Beispiele hierfür sind die Vermögensteuer und die Ankündigung,gegen Kinderarmut vorgehen zu wollen. Eine Definition für den Begriff»Superreiche«, welche die Steuer zahlen sollen, bleibt ebenso aus wiedie genaue Höhe der notwendigen Regelsätze für Kinder. Dass beizentralen Themen wie diesen kein klarer Kurs erkennbar ist, liegtnicht nur an der Zerstrittenheit der Grünen. Sie wollen zudemgrundsätzlich in alle Richtungen offen bleiben und nur eine Koalitionmit der AfD ausschließen. Diese Beliebigkeit kann letztlich zumScheitern der Partei führen.