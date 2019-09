neues deutschland: Kommentar zu den Wahlen in Österreich: Kurz-Schluss in Österreich

Berlin (ots) - Stellen wir uns folgendes Szenario vor: ZweiParteien treten bei den Wahlen mit dem Versprechen an, mit derKorruption und der Vetternwirtschaft ihrer Vorgängerinnen ein füralle Mal Schluss zu machen. Nach 18 Monaten zeigt ein Video denParteivorsitzenden und Vizekanzler des Juniorpartners, wie siedubiosen Geschäftspartnern ein korruptes Geschäft nach dem Anderenvorschlagen, die Regierung zerbricht und es gibt Neuwahlen. Waspassiert? Beide Parteien bilden erneut die Regierung. Willkommen inÖsterreich.Die Wahlen in der Alpenrepublik bestätigen einengesamteuropäischen Trend: Trotz gebrochener Wahlversprechen undKorruptionsskandalen bleibt die Rechte auf dem Vormarsch. Die Wählersind von der Politik offensichtlich gar nichts anderes mehr gewohnt -und im Gegensatz zur jahrelang vor sich hindümpelnden großenKoalition aus ÖVP und SPÖ hat Schwarz-Blau geliefert:Asylrechtsverschärfungen, Angriffe auf den Sozialstaat und Kampfgegen die Gewerkschaften. Die beliebteste Regierung seit Jahrzehntengeht wahrscheinlich in eine Neuauflage, aber unter verändertenVorzeichen.Klare Sieger sind Sebastian Kurz und sein Parteianhängsel ÖVP, dieihr Wahlergebnis von 2017 sogar noch übertreffen konnte. Die FPÖ istzwar abgestraft, doch mit Kanzler Kurz ist ein Ende des Rechtskursesnicht abzusehen. Und die Sozialdemokratie? Einem weitereneuropäischen Trend folgend arbeitet die Partei an ihrem Niedergang.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell