neues deutschland: Kommentar: Videokameras schützen nicht

Berlin (ots) - Die Polizei in Berlin hat mit Hilfe vonKamerabildern zuletzt ein paar schöne Fahndungserfolge erzielt - dasist unbestritten. Der U-Bahn-Treter-Fall und der Versuch etwa, einenObdachlosen anzuzünden, konnten im Nachhinein aufgeklärt und dieTäter dingfest gemacht werden. Überwachungsapologeten ziehen aus denBeispielen die Lehre: Opferschutz ist wichtiger als Datenschutz.Deshalb müsse auch der umstrittene Gesichtserkennungstest am BahnhofBerlin-Südkreuz weiterlaufen. Eine angeblich intelligenteVideotechnik würde demnach die Sicherheit für die Bürger »greifbar«verbessern und überdies für Abschreckung sorgen. Fast könnte manangesichts solcher Verheißungen meinen, dass sich in Zukunft aus denKameras im Notfall Sicherheitsmitarbeiter abseilen, die dann eineStraftat, noch während sie läuft, unterbinden. Das ist Unsinn, genauwie die Suggestion, eine Kamera könnte Menschen schützen. Dass dasGegenteil der Fall ist, zeigt der Fall von Anis Amri, dem Attentätervom Berliner Weihnachtsmarkt. Auf seiner Flucht nach dem Anschlag mitzwölf Toten und über 50 Verletzten posierte er sogar noch vor einerÜberwachungskamera und erhob den Zeigefinger zum Tauhid-Gruß - derIslamist nutzte die Kameras also für seine Propagandazwecke. WerMenschen besser schützen will, muss mehr Bahnsteigpersonal undPolizisten einstellen. Durch Überwachungstechnik werden diesewirklichen Helfer in der Not nie zu ersetzen sein.