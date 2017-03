neues deutschland: Kommentar: Unrechtsstaat - zur behördlichen Willkür in den Bundesländern bei Asylanträgen

Berlin (ots) - Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge isteine Bundesbehörde. Seine im ganzen Land verteilten Dependancen sindAußenstellen und keine Landesbehörden. Wer hier also nach langer, oftgefahrvoller Reise seinen Asylantrag stellt, muss davon ausgehen,dass es keine Rolle spielt, ob er das in Bayern oder Sachsen-Anhalttut. Doch offenbar spielen regionale und lokalpolitische Faktoreneine größere Rolle als bislang angenommen. Ohnehin ist das deutscheAsylrecht immer wieder Grundlage für fragwürdige Entscheidungen.Zumal politische Direktiven die rechtlichen Vorgaben schnell malaußer Kraft setzen.Eine Studie der Universität Konstanz kommt nun zu dem Ergebnis,dass die Anerkennungsquoten zwischen den einzelnen Bundesländernteilweise erheblich variieren. Diese Unterschiede legen nahe, dasshier nicht auf Grundlage ein und derselben Rechtsverordnungentschieden wurde. Wenn sich die Mitarbeiter des Bundesamtes vomantizipierten politischen Willen der jeweiligen Landesregierung oderder Stimmung in der Bevölkerung leiten lassen, dann ist derenEntscheidung keine rechtsstaatliche, sondern eine willkürliche.Doch Behördenwillkür, die bestehende Gesetze ignoriert, ist einMerkmal des Unrechtsstaats. Den Charakter eines solchen Staates macheunter anderem aus, so der ehemalige Präsident desBundesverwaltungsgerichtes, Horst Sendler, dass das Recht »bei Bedarfunkontrolliert beiseitegeschoben« werde. Für viele Asylbewerbererweist sich Deutschland so als Unrechtsstaat.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell