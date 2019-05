neues deutschland: Kommentar: Sieg für Leugner des Klimawandels

Berlin (ots) - Die Wahl galt als unverlierbar, und doch erlittenBill Shorten und seine oppositionelle Labor-Party eine bittereNiederlage. Seit dem parteiinternen Putsch der regierendenLiberalkonservativen trieben die Sozialdemokraten RegierungschefScott Morrison mit Plänen für eine progressive Steuerpolitik, bessereKrankenversicherung und die höhere Besteuerung von Kohle vor sichher. Doch Premierminister Morrison schaffte mit einer Angstkampagnedie Sensation, vielleicht kann er sogar alleine regieren. Laborgefährde mit seinen Steuerplänen den Wohlstand Australiens - seineeinzige politische Aussage verfing letztlich doch. Für die Umwelt istdies keine gute Nachricht, die Klimawandelleugner in der Regierungwerden sich bestätigt sehen. Dass Labor verloren hat, lag vor allemam Spitzenkandidaten. Shorten vermochte es zu keinem Zeitpunkt, dieLeute mitzunehmen. Der langjährige Gewerkschaftsvorsitzende hat sichvor allem einen zweifelhaften Ruf als miserabler Autofahrer erworben.Die Unzufriedenheit über die Regierung konnte er nicht nutzen, dieWechselstimmung verpuffte angesichts seiner Trägheit. Für Laborbeginnt die Analyse der Wahlniederlage mit einem internenRichtungsstreit, die Parteilinke bringt sich bereits in Stellung fürShortens Nachfolge, andere warten noch ab. Nach der drittenWahlniederlage folgen nun drei weitere bittere Jahre in derOpposition. Und das, nachdem Labor zwei Jahre lang in allen Umfragenin Führung lag.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell