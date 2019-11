neues deutschland: Kommentar zu den Rufen nach einer starken Kanzlerin

Berlin (ots) - Ob die CDU kein Führungsproblem habe und die Große Koalitionnicht ein noch viel größeres. Wieso wird diese Frage diskutiert, als gäbe eskeine wichtigere? Weil ein abgewirtschafteter CDU-Politiker, der beim Sprung andie Parteispitze im letzten Jahr auf die Nase fiel, seinen Groll offenbar nichtanders verarbeiten kann. Und weil er recht hat. Der Anklang, den Friedrich Merzmit seinem gegen allen politischen Anstand verstoßenden Kläffen aus sichererDistanz fand, hat nicht nur mit dem Reiz der Provokation zu tun, dem dieMedienwelt nicht widerstehen kann. Sondern auch damit, dass die Sicherheiten derparlamentarischen Demokratie zerrinnen und dass die Große Koalition eine Bühneist, auf der dies zu besichtigen ist. Ob Angela Merkel sich hierbei unangemessendefensiv verhält, statt Visionen zu verkünden und »Führung« zu demonstrieren,ist dabei zweitrangig. Jedes Wort mit einem Restgehalt an Vision würde ihr flugszur Einmischung in das Wirken der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer gedeutetund zerpflückt. In Wahrheit sind es Ängste und Sorgen - nicht der Wähler,sondern der politischen Klasse -, die nun im Ruf nach starker Führung münden.Politische Gewissheiten schwinden mit jeder Wahl wie in Thüringen und mit jedemneuen Deal über eigentlich unvereinbare Positionen, den die Koalitionspartneraushandeln wie jetzt die Grundrente. Beiden Parteien einen Gesichtsverlust zuersparen, ist der Maßstab - statt die Not der Rentner. So werden Stimmen wie dievon Merz unverdient zu Vorboten eines Zeitenwandels.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell