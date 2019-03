neues deutschland: Kommentar zu den Protesten gegen die Urheberrechtsreform und die anstehenden Europawahlen: Politisierung hochgeladen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die EU ist an allem Schlechten Schuld. Jahrelangdiente die europäische Staatengemeinschaft allen möglichen Politikernauch abseits rechtspopulistischer Europagegner als Mistabladeplatz.Jetzt, da nicht nur ihr Ruf ruiniert ist, sondern auch ihre Existenznicht mehr garantiert scheint und die anstehenden Europawahlen nichtsGutes verheißen, steht Europa ganz oben auf der politischen Agenda.Viel ist nun von den doch vorhandenen Vorzügen die Rede, vonReformen, davon, dass die EU bürgernäher gemacht werden muss. Just indiesem Krisenmoment macht sich die EU nun aber gerade bei vielenjungen Menschen, die es eigentlich gilt, für die europäische Idee zubegeistern, besonders unbeliebt. Mit der Urheberrechtsreform, derKritiker das Potenzial zur Zerstörung des Internets wie wir es bisherkennen - und wie es für Junge zum festen Bestandteil ihres Lebensgehört - attestieren, agiert die EU derzeit geradezu so, als wollesie den endgültigen Beweis antreten, dass sie tatsächlich nurSchlechtes gebiert. Beratungsresistent, lobbyistengesteuert, denBürger arrogant austricksend und ahnungslos, wenn es ums Internetgeht - wenige Wochen vor der Europawahl wiegen derartigeAnschuldigungen schwer. Und haben doch ihr Gutes. Denn noch kann dasEuropaparlament den Gegenbeweis antreten, die Proteste ernst nehmenund die Reform stoppen. Und zumindest wurde eine ordentliche PortionPolitisierung in Kreise hochgeladen, die sich bisher vielleichtüberhaupt nicht für Politik interessierten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell