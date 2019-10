neues deutschland: Kommentar zu den Protesten in Chile

Berlin (ots) - Lateinamerikas neoliberaler Musterschüler hat denBogen der Ungleichheit überspannt: Anders lassen sich die seit einerWoche andauernden Massenproteste in Chile nicht erklären. »Es gehtnicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre«, lautet einer der auf denDemos gerufenen Slogans, die trotz Ausnahmezustand und nächtlicherAusgangssperre anhalten. Es sind nicht die 30 Pesos mehr für einU-Bahn-Ticket, das nun umgerechnet 1,06 Euro statt 1,02 Euro kostetund damit weit mehr als die 29 Cent im benachbarten Argentinien. Dashat zuerst die von der Preiserhöhung sogar ausgenommenenSchüler*innen auf die Barrikaden getrieben, denen sich Studierendeund Menschen aus allen Schichten bis auf die Oberschichtangeschlossen haben. Es geht in Chile in der Tat um die Folgen von 30Jahren neoliberaler Politik, die nach Ende der Pinochet-Diktatur(1973 bis 1990) nahezu bruchlos fortgesetzt wurde. Strom, Wasser,Bildung, Gesundheits- und Rentensystem wurden unter General AugustoPinochet privatisiert. Die sozialen Strukturen des demokratischenSozialismus, aufgebaut unter Salvador Allende, wurden zerschlagen.Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das neoliberale Modell hatdem Land auf der Makroebene durchaus beträchtliche Wachstumsratenverschafft - die sozialen und ökologischen Kosten fallen dabei auchin Chile unter den Tisch. Im durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommenliegt Chile in Südamerika inzwischen vorn, hat den einst weitreicheren Nachbarn Argentinien überholt. Doch was hilft eindurchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von laut Weltbank über 23 000US-Dollar pro Jahr den 80 Prozent Rentner*innen, die sich mitmonatlichen Pensionen unterhalb des Mindestlohnes von umgerechnet 373Euro bescheiden müssen? Nichts. In Chile ist die Frustration über 30Jahre Demokratur explodiert, über den Übergang von der Diktatur zueiner deformierten Demokratie mit extrem großer sozialerUngleichheit. Sie macht sich nicht zuletzt an einem Bildungssystemfest, das keine Chancengleichheit bietet. Wer mangels reicher Elternauf eine öffentliche Schule mit schlechtem Ausbildungsniveau gehenmuss, hat schon vor dem Studium verloren. Es sind die jungenMenschen, die die Angst vor der Repression verloren haben. Siestanden am Anfang der Proteste und sind nun der Kern. Für denMultimillionär und Präsidenten Sebastián Piñera wird es eng. DasMilitär, das erstmals seit dem Ende der Diktatur wieder auf denStraßen patrouilliert, ist keine Antwort und seine Reformvorschlägesind halbherzig. So wird er nicht durchkommen. Und das ist gut so.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell