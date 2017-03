neues deutschland: Kommentar zu Opel-Verkauf: Ausmisten und durchwischen¶

Berlin (ots) - Es ist März - Zeit für den Frühjahrsputz! Wiegründlich der bei Opel ausfallen wird, muss sich zeigen, aber denersten Aufräumschritt hat PSA-Chef Carlos Tavares mit derUnterzeichnung des Kaufvertrages für den dahin-vegetierendendeutschen Autobauer getan. Dass beim gründlichen Durchwischen undUmsortieren mittelfristig Arbeitsplätze und möglicherweise ganzeStandorte hinausgekehrt werden könnten, scheint sicher. Derzeitschützen Vereinbarungen der bisherigen Opel-Mutter GM zwar diedeutschen Beschäftigten, für die britischen Vauxhall-Mitarbeiterkönnte es aber recht schnell eng werden. Und mit ein bisschenAusmisten ist es bei Opel ja auch nicht getan: Ein ganz neuer Glanzmuss her. Der könnte von der Elektromobilitätssparte kommen. Diehaben viele andere deutsche Hersteller jahrelang sträflichvernachlässigt, Opel konnte sie aber wegen der Patente seinerUS-Konzernmutter in jüngster Vergangenheit ganz gut voranbringen.Vorausgesetzt, die nun angestoßene Übernahme bindet nicht zu vieleKräfte und der PSA-Chef setzt neben der reinen Sanierung verstärktauf Zukunftstechnologien, könnte PSA/Opel europäischer Vorreiter fürElektromobilität werden. In Zeiten von Diesel-Abgasskandalen nichtdie schlechteste Strategie, um Konkurrenten wie VW blitzsauberdavonzufahren.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell